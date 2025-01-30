Житель Братска получил 18 лет за поджог военкомата и госизмену

В Братске молодой житель осужден на 18 лет за поджог военкомата и государственную измену. Суд установил, что он сотрудничал с террористической организацией через мессенджер и получил инструкции по совершению теракта.
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