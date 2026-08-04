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Строительство в России второго по высоте здания в мире получило одобрение Главгосэкспертизы

Строительство в России второго по высоте здания в мире получило одобрение Главгосэкспертизы

Рендер небоскреба «Лахта Центр — 2» / © Kettle Collective Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

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