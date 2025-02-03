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Дюков о словах о возвращении России: Лакович - ответственный человек

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главы департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зорана Лаковича о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году.

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