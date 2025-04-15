Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала заявление главаря Киевского режима Владимира Зеленского, недовольного реакцией США на ракетный удар по объектам в Сумах.
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