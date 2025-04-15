Русская весна
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Русская весна

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«Не надо так плотно сидеть на "нарративах"»: Ахмедова о феноменальной наглости Зеленского

«Не надо так плотно сидеть на "нарративах"»: Ахмедова о феноменальной наглости Зеленского

Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова прокомментировала заявление главаря Киевского режима Владимира Зеленского, недовольного реакцией США на ракетный удар по объектам в Сумах.

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