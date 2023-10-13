В России может измениться статус магистратуры в системе высшего образования

Минобрнауки ведет обсуждение изменения статуса магистратуры в системе высшего образования. По мнению экспертов, данная ступень не должна подменять или вытеснять другие стадии обучения, рассказал ТАСС замминистра Дмитрий Афанасьев, сообщает PRIMPRESS.
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