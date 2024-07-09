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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Англии, Евро-2024, 11 июля, время начала матча в Казахстане

Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Англии, Евро-2024, 11 июля, время начала матча в Казахстане

В четверг, 11 июля, сыграют сборная Нидерландов и сборная Англии в полуфинале Чемпионата Европы по футболу 2024.

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