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Шавкатджон Рахимов победил Зелфу Барретта и стал чемпионом IBF в полулегком весе

Российско-таджикский боксер Шавкатджон Рахимов (16-0-1, 13 КО) стал чемпионом IBF в полулегком весе. На вечере бокса в Абу-Даби Рахимов победил техническим нокаутом в 9-м раунде британца Зелфа Барретта.

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