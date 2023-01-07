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Туристическое сообщение между Китаем и Приморьем возобновится с 8 января

Туристическое сообщение между Китаем и Приморьем возобновится с 8 января

Правительство Китая приняло решение о возобновлении туристического сообщения с Приморьем с 8 января. Об этом говорится в письме канцелярии пунктов пропуска провинции Хэйлунцзян, адресованном Агентству международного сотрудничества Приморского края.

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