Туристическое сообщение между Китаем и Приморьем возобновится с 8 января

Правительство Китая приняло решение о возобновлении туристического сообщения с Приморьем с 8 января. Об этом говорится в письме канцелярии пунктов пропуска провинции Хэйлунцзян, адресованном Агентству международного сотрудничества Приморского края.
Правительство Китая приняло решение о возобновлении туристического сообщения с Приморьем с 8 января. Об этом говорится в письме канцелярии пунктов пропуска провинции Хэйлунцзян, адресованном Агентству международного сотрудничества Приморского края.
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