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В зоне СВО сфотографировали китайские бронеавтомобили с дополнительной защитой

В зоне СВО сфотографировали китайские бронеавтомобили с дополнительной защитой

На бронеавтомобили Hushi китайского производства установили экраны от дронов и защиту для пулеметчика.

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