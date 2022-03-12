Вылет из РПЛ могут отменить, новые критерии «Золотого мяча», у Тимощука отняли титулы на Украине, «Матч ТВ» лишился еще 2 турниров, Трусовой не будет на КПК и другие новости

1. РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ, утверждает «РБ Спорт». Вопрос обсудит исполком РФС.

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