Оттепель: Okko и «Кинопоиск» ведут переговоры с голливудскими студиями о возобновлении показа зарубежных фильмов в России

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерным проектам, о чем пишет РБК со ссылкой на два источника на медиарынке, а также представителя Okko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии