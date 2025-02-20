Появились новые кадры семейного блокбастера «Пальма 2»

Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр Okko и «Централ Партнершип» представили новые кадры, трейлер и постер семейного приключенческого блокбастера «Пальма 2».
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