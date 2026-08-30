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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов о том, что у него самая большая зарплата в КХЛ: «Не скажу, что на меня это давит. Не читаю соцсети и убираю шум вокруг себя»

Форвард « Автомобилиста » Александр Барабанов высказался о статусе самого высокооплачиваемого игрока Фонбет Чемпионата КХЛ.

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