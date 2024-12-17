ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ириша
    Врач ли это? Плагиатор от выражения - делаю ДЕНЕЖКИКакие лекарства н...
  • Pattia Patria
    Про "гоняют пациентов..." правильно написано, а к видимому симптому можно отнести слегка припухший покрасневший (иног...Внешние признаки ...
  • grunbik06mailru
    Спасибо)Внешние признаки ...

Внешние признаки болезней сердца и сосудов: что искать?

Внешние признаки болезней сердца и сосудов: что искать?

Перечислю те внешние проявления заболеваний, которые кардиолог ищет у пациента при осмотре. Часто приходится слышать сетования, что врачи прежних времен уделяли тщательное внимание осмотру пациента, владели им на уровне высокого искусства, а современные врачи только "гоняют пациента на анализы и исследования, а сами даже прочитать правильно их не умеют" (как говорится, стилистика и орфография автора сохранены)).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
grunbik06mailru
Спасибо)
Ответить
15 час.
PP
Pattia Patria
Про &quot;гоняют пациентов...&quot; правильно написано, а к видимому симптому можно отнести слегка припухший покрасневший (иногда с сине-фиолетовым отливом) нос. Раньше говорили &quot;нос пьяницы&quot;, что отчасти верно. Изменение цвета, как правило, чуть ниже переносицы или на конце носа.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх