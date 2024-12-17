Перечислю те внешние проявления заболеваний, которые кардиолог ищет у пациента при осмотре. Часто приходится слышать сетования, что врачи прежних времен уделяли тщательное внимание осмотру пациента, владели им на уровне высокого искусства, а современные врачи только "гоняют пациента на анализы и исследования, а сами даже прочитать правильно их не умеют" (как говорится, стилистика и орфография автора сохранены)).
Внешние признаки болезней сердца и сосудов: что искать?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
grunbik06mailru
Спасибо)
Ответить
15 час.
PP
Pattia Patria
Про "гоняют пациентов..." правильно написано, а к видимому симптому можно отнести слегка припухший покрасневший (иногда с сине-фиолетовым отливом) нос. Раньше говорили "нос пьяницы", что отчасти верно. Изменение цвета, как правило, чуть ниже переносицы или на конце носа.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии