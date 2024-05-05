Певица Ханна заявила, что Пашу не ревнует ее из-за откровенных клипов

Певица Ханна призналась в беседе с Hello!, что ее муж Павел Курьянов (Пашу) совсем ее не ревнует. Ханна отметила, что даже к ее откровенным клипам Курьянов подходит с точки зрения продюсера, а не супруга.
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