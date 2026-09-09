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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук про Лава: «От Овечкина услышал только позитивные отзывы о Митче. Он сказал, что это настоящий трудоголик, который уже в шесть утра на льду»

Президент « Шанхай Дрэгонс »  Илья Ковальчук рассказал, что нападающий «Вашингтона»  Александр Овечкин положительно отзывался о главном тренере клуба КХЛ Митче Лаве.

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