В России начали формировать реестр соцсетей

Роскомнадзор создает реестр социальных сетей. Целью данного нововведения в существующий закон, регулирующий содержание контента в интернет ресурсах, является создание возможности более быстрого удаления неприемлемой и незаконной информации из сети.
Роскомнадзор создает реестр социальных сетей. Целью данного нововведения в существующий закон, регулирующий содержание контента в интернет ресурсах, является создание возможности более быстрого удаления неприемлемой и незаконной информации из сети.
Свежие комментарии