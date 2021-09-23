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В России начали формировать реестр соцсетей

Роскомнадзор создает реестр социальных сетей. Целью данного нововведения в существующий закон, регулирующий содержание контента в интернет ресурсах, является создание возможности более быстрого удаления неприемлемой и незаконной информации из сети.

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