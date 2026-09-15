Пробные топки перед началом отопительного сезона запустили в Подмосковье

В Московской области начался заключительный этап подготовки к холодам — пробные топки систем отопления.
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