В Новосибирске пройдет долгожданный сольный концерт Владимира Преснякова

Будут не только давно знакомые и любимые хиты, но и новые песни В Новосибирске в "Локомотив-Арене" 17 октября выступит Владимир Пресняков с новыми песнями и известными хитами, получившими множество музыкальных наград и признание публики.
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