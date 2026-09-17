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Чаплин: при недостаточной температуре воды можно подать заявление в УК

Чаплин: при недостаточной температуре воды можно подать заявление в УК

При недостаточной температуре воды в квартире можно подать заявление в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую организацию с требованием о проверке и перерасчете, сообщил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

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