Как хорошо вы знаете пингвинов?

Мы собрали все 17 видов пингвинов, которые сейчас живут на Земле. Сколько из них вы сможете распознать, не подглядывая в подписи? Антарктический пингвин (Pygoscelis antarcticus) Снэрский хохлатый пингвин (Eudyptes robustus) плещется в бассейне с пресной водой Желтоглазый пингвин (Megadyptes antipodes) Хохлатый пингвин (Eudyptes chrysocome) Малый пингвин (Eudyptula minor) Золотоволосые пингвины (Eudyptes chrysolophus) чистят друг другу перья Королевский пингвин (Aptenodytes patagonicus) Пингвин Гумбольдта (Spheniscus humboldti) Субантарктический пингвин (Pygoscelis papua) Галапагосский пингвин (Spheniscus mendiculus) Толстоклювый пингвин, или пингвин Виктории (Eudyptes pachyrhynchus) Большой хохлатый пингвин (Eudyptes sclateri) Детеныши императорского пингвина (Aptenodytes forsteri) со взрослыми особями Магелланов пингвин (Spheniscus magellanicus) Пингвин Адели (Pygoscelis adeliae) Очковый пингвин, или африканский пингвин (Spheniscus demersus) Пингвин Шлегеля (Eudyptes schlegeli) Источник.