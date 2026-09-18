Никитин о 3:2 с «Торпедо»: «ЦСКА нужно уметь играть в любую игру: и в атаку, и в оборону. На это акцент и делаем»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против « Торпедо » (3:2). – Каково быть первым тренером, который первым выиграл на новой арене в Нижнем Новгороде? – Честно говоря, рад за команду и парней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым