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Никитин о 3:2 с «Торпедо»: «ЦСКА нужно уметь играть в любую игру: и в атаку, и в оборону. На это акцент и делаем»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против « Торпедо » (3:2). – Каково быть первым тренером, который первым выиграл на новой арене в Нижнем Новгороде? – Честно говоря, рад за команду и парней.

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