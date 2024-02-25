Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 триллионов рублей

Власти Крыма, предварительно, оценивают нанесенный бюджету региона энергетической блокадой в 2015 году ущерб более чем в три триллиона рублей, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
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