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Царьград

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NYP: родившиеся после 2025 года дети станут новым поколением «Бета»

NYP: родившиеся после 2025 года дети станут новым поколением «Бета»

Раскрыто, кем станут дети, которые родятся после 2025 года.Американский таблоид New York Post рассказал о том, что ждет детей, родившихся после 2025 года.

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