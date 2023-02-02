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Юрий Новиков: «Вклад Буре, Могильного и Федорова в НХЛ неоценим. Они открыли другие страницы хоккея»

Юрий Новиков высоко оценил вклад Павла Буре, Александра Могильного и Сергея Федорова в НХЛ. Новиков высказался об этом в контексте включения Буре, Могильного, Федорова, Александра Овечкина, Евгения Малкина, Павла Дацюка, Сергея Зубова, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в список 100 величайших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic.

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