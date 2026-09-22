Совет ЕС продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров проводит п...
- Генерал-полковник...
- Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым