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Совет ЕС продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года

Совет ЕС продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года

Совет Европейского союза продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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