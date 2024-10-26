Сыгравший Байдена Дмитрий Дюжев заявил о международном признании сериала "Гудбай"

Известный благодаря сериалу "Бригада" актёр находится на новом витке известности и признания.Актёр Дмитрий Дюжев не так давно сыгравший в юмористическом сериале от ТНТ роль президента США Джо Байдена, заявил о том, что ещё до премьеры ситкома стал широко узнаваем на Западе.