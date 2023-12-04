Нефть теряет в цене из-за сохраняющейся неопределенности относительно сокращений ОПЕК+ Наталья МарковаНефтяные цены изменили свое направление после кратковременного роста 4 декабря из-за давления решения ОПЕК++ и неопределенности в отношении роста глобального спроса на топливо.
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