Медвежий угол

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Вот скажите мне - зачем вы гоняете Алексея Кортнева? С какой целью вы, надев телогрейки, привязали, фигурально выражаясь, к его хвосту консервную банку и заставили бегать по снегу?

Вот скажите мне - зачем вы гоняете Алексея Кортнева? С какой целью вы, надев телогрейки, привязали, фигурально выражаясь, к его хвосту консервную банку и заставили бегать по снегу?

Сомелье на фрилансе Алексей Кортнев жалуется на гонения Вот скажите мне - зачем вы гоняете Алексея Кортнева? С какой целью вы, надев телогрейки, привязали, фигурально выражаясь, к его хвосту консервную банку и заставили бегать по снегу? Не понимаю.

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