Сегодня свой 65-летний юбилей отмечает педагог дополнительного образования Центра по работе с детьми и молодежью Новоаннинского муниципального района Евгений Николаевич Бакаев.
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Сегодня свой 65-летний юбилей отмечает педагог дополнительного образования Центра по работе с детьми и молодежью Новоаннинского муниципального района Евгений Николаевич Бакаев.
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