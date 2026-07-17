Обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере: в МО РФ приняли посла Индии Заместитель Министра обороны России Василий Осьмаков принял Чрезвы.
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Обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере: в МО РФ приняли посла Индии Заместитель Министра обороны России Василий Осьмаков принял Чрезвы.
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