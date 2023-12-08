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Bloomberg: премьер Палестины готов привлечь ХАМАС к созданию государства

Bloomberg: премьер Палестины готов привлечь ХАМАС к созданию государства

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штае допустил привлечение радикальной группировки ХАМАС к созданию независимого палестинского государства, состоящего из сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.

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