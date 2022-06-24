Popcaketv

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Это провал! Тэхен застал Чонгука за поцелуем с Чимином: «Прощался перед тем, как Чимин покинет HYBE?!»

Это провал! Тэхен застал Чонгука за поцелуем с Чимином: «Прощался перед тем, как Чимин покинет HYBE?!»

Что ни день, то обострение отношений Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung)! Судя по сплетням в интернете, ребята умудряются скандалить даже по тем вопросам, по которым обычно другие люди находят точки соприкосновения и мягко обходят конфликты.

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