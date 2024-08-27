В Госдуме предложили резко повысить МРОТ с 1 января 2025 года

Депутаты Госдумы предлагают значительно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране. Фракция ЛДПР внесла в Думу законопроект, предусматривающий установление МРОТ на уровне 30 000 рублей в месяц с начала 2025 года, пишет «Российская газета».