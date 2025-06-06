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Катя Лель рассказала о даре, подаренном ей тридцать лет назад

Катя Лель рассказала о даре, подаренном ей тридцать лет назад

Катя Лель рассказала о даре, подаренном ей тридцать лет назад Певица, рассказавшая о личном контакте с внеземными цивилизациями, объяснила попытку скрыть тайну, которую она хранила на протяжении долгих лет.

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