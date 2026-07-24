Другого пути у России нет...

Сегодня с утра прочитала в новостях, что к нам не то перебежал, не то был вытащен нашими разведчиками некий украинский каратель Володимир Липка, который заявил следующее: "Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это все остановилось, прекратилось: остановить смерть, исчезновение людей, остановить этот режим.