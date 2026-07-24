Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Другого пути у России нет...

Сегодня  с  утра  прочитала в  новостях, что   к  нам   не то  перебежал, не  то был вытащен  нашими разведчиками некий украинский каратель Володимир Липка, который  заявил  следующее: "Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это все остановилось, прекратилось: остановить смерть, исчезновение людей, остановить этот режим.

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