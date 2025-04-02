Русские ценят добрый юмор: 60% предпочитают семейные шутки в рекламе

Агентство ORO выяснило, что в рекламе русские предпочитают добрый и семейный юмор. Исследование показало, что предпочтения зависят от пола, возраста и дохода: женщины выбирают семейные шутки, мужчины - сарказм, молодежь поддерживает абсурд.