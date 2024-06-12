"Семинар по капоэйра в Кишиневе: встреча капоэристов в Молдове"

В минувшие выходные в столице Молдовы состоялось яркое событие - трехдневный семинар по капоэйра (традиционное бразильское единоборство, сочетающее в себе не только боевые, но и специальные акробатические элементы, сопровождающееся народной бразильской музыкой), в котором приняли участие капоэристы из Кишинева и Тирасполя, а также представители из Румынии и Бразилии.