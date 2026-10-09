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Лантратова: удары ВСУ по транспорту МККК являются военным преступлением

Лантратова: удары ВСУ по транспорту МККК являются военным преступлением

Умышленные удары, наносимые Вооруженными силами Украины (ВСУ) по защищенному транспорту Международного Комитета Красного Креста — это военное преступление, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова 9 октября в «Максе».

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