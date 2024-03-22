Субъекты КИИ заставят перейти на отечественный софт. Минцифры вносит поправки

В Госдуму внесен законопроект Минцифры о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО и радиоэлектронную продукциюКак сообщает «Коммерсантъ», правительство внесло в Госдуму поправки к закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», которые призваны дополнить действующие меры по импортозамещению зарубежного софта, телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов.