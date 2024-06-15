В станице Алексеевской прошли открытые турниры по пляжному волейболу, посвящённые Дню России Новоаннинские спортсмены приняли участие в двух видах состязаний: среди мужских и смешенных команд.
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В станице Алексеевской прошли открытые турниры по пляжному волейболу, посвящённые Дню России Новоаннинские спортсмены приняли участие в двух видах состязаний: среди мужских и смешенных команд.