Подозрительная жижа наполняет озеро под Снежинском

Общественники обеспокоены подозрительными стоками в озеро рядом с южноуральским ЗАТО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, с отвалов бывшего хромпикового завода в Воздвиженке (Каслинский район) в питьевой водоем стекает, предположительно, окислитель.