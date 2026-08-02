Билеты на первый матч сборной Франции под руководством Зидана раскупили за сутки

Билеты на дебютный матч сборной Франции под руководством Зинедина Зидана были раскуплены за сутки. Как сообщает RMC Sport, билеты на встречу распроданы за 24 часа после начала продаж, которые стартовали днём 31 июля.
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