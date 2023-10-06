Александр Филимонов: «Акинфеев – знаковый спортсмен для России, но в Европе он не занимает такого же высокого положения, как в наших головах»

– Справедливо, что Акинфеева не включили в топ-10 лучших вратарей в XXI веке по версии FourFourTwo? – Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА.