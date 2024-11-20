Видео: в Петербурге после капремонта открылся лицей №214

В этом году он занял пятое место в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» В этом учебном году после комплексного капитального ремонта открылся лицей №214, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.
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