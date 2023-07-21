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Намёк, который невозможно пропустить: Путин предъявил Польше территориальные претензии

Намёк, который невозможно пропустить: Путин предъявил Польше территориальные претензии

Президент России Владимир Путин предъявил Польше территориальные претензии, напомнив о её прошлом. Глава государства дал намёк, который невозможно пропустить.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Царь российский, король польский... так назывался некогда наш, и польский тоже, правитель. Может, поляки соскучились по тем временам?
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9 час.
Галина Скрипник
История никого ничему не учит. Хоть бы книжку открыли - почитали.
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8 час.
Елена Волкова
Давно пора этим гиенам обломать зубы вместе с корнями, чтобы забыли уже насовсем о своих &quot;амбициях&quot;. Пшеки потеряли разум в очередной раз, учить придётся их очень сурово! В прошлый раз слишком мягко с ними обошлись, а жаль...
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2 час.

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