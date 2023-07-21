Намёк, который невозможно пропустить: Путин предъявил Польше территориальные претензии

Царь российский, король польский... так назывался некогда наш, и польский тоже, правитель. Может, поляки соскучились по тем временам?

Елена Волкова

Давно пора этим гиенам обломать зубы вместе с корнями, чтобы забыли уже насовсем о своих "амбициях". Пшеки потеряли разум в очередной раз, учить придётся их очень сурово! В прошлый раз слишком мягко с ними обошлись, а жаль...