Президент России Владимир Путин предъявил Польше территориальные претензии, напомнив о её прошлом. Глава государства дал намёк, который невозможно пропустить.
Намёк, который невозможно пропустить: Путин предъявил Польше территориальные претензии
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Царь российский, король польский... так назывался некогда наш, и польский тоже, правитель. Может, поляки соскучились по тем временам?
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9 час.
Галина Скрипник
История никого ничему не учит. Хоть бы книжку открыли - почитали.
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8 час.
Елена Волкова
Давно пора этим гиенам обломать зубы вместе с корнями, чтобы забыли уже насовсем о своих "амбициях". Пшеки потеряли разум в очередной раз, учить придётся их очень сурово! В прошлый раз слишком мягко с ними обошлись, а жаль...
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2 час.
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