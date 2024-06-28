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Царьград

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Министр обороны Боливии рассказал, что могло спровоцировать попытку госпереворота

Министр обороны Боливии рассказал, что могло спровоцировать попытку госпереворота

Последней каплей для организаторов мятежа, вероятно, стал визит действующего главы государства в Россию.

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