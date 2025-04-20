На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка

В Камчатском крае зафиксировали извержения вулкана Ключевская сопка. По сообщениям специалистов Камчатского филиала геофизической службы РАН, в ночное время зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана.
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