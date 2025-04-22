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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюплантис и Байлc стали обладателями награды Laureus как лучшие спортсмены 2024 года

Церемония награждения прошла в понедельник в Мадриде. Дюплантис и Байлс победили в номинации «Спортсмены года-2024».

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