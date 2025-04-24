“Это будет нашей самой большой и амбициозной игрой за всю историю”: разработ...

“Это будет нашей самой большой и амбициозной игрой за всю историю”: разработчики Subnautica 2 выпустили первый видеоблогСоздатели Subnautica из Unknown Worlds Entertainment наконец-то разродились первым видеоблогом о разработке второй части.
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